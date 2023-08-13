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НовостиПроисшествия13 августа 2023 8:05

В Липецке задержали 21-летнего парня с 80 свертками героина

Молодой человек собирался сбыть крупную партию наркотиков в Липецкой области
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт УМВД по Липецкой области.

Фото: сайт УМВД по Липецкой области.

В Липецке задержали 21-летнего уроженца ближнего зарубежья. Как сообщили в региональном УМВД, его подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ.

В отделе полиции у молодого человека изъяли 80 свертков с наркотиками. Он планировал их распространять через «закладки» на территории региона. Согласно проведенному экспертами-криминалистами исследованию, изъятые вещества - героин, общей массой более 158 граммов.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.