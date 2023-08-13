В Липецке задержали 21-летнего парня с 80 свертками героина

Фото: сайт УМВД по Липецкой области.

В Липецке задержали 21-летнего уроженца ближнего зарубежья. Как сообщили в региональном УМВД, его подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ.

В отделе полиции у молодого человека изъяли 80 свертков с наркотиками. Он планировал их распространять через «закладки» на территории региона. Согласно проведенному экспертами-криминалистами исследованию, изъятые вещества - героин, общей массой более 158 граммов.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.