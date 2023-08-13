Дома на 16 улицах Липецка останутся без воды в понедельник, 14 августа

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Липецке временно приостановят подачу холодной воды в понедельник, 14 августа. Ограничения введут из-за проведения ремонта водоканалом. С 10 утра до 20 часов краны пересохнут по адресам:

- частный сектор: Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Медицинская, Рудничная;

- Гагарина, 28, 30;

- Вавилова, 2, 4, 12; ул.

- Шевченко, 1, 5, 7, 20, 22, 24;

- Новокарьерная, 18, 30;

- частный сектор - Урицкого.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

Кроме того, 14 августа состоится ремонт электросетей. Из-за чего временно приостановят подачу ресурса потребителям с с 9 утра до 17 часов:

- ул. им. Академика Вавилова,

- Тельмана;

- Шевченко;

- Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;

- Суворова, 13, 15а;

- ул. им. Воровского;

- Вольная, 13, 15;

- Гайдара, 1, 1а, 2а, 2б, 4;

- пл. Героев;

- Лучистая, 15, 40;

- Нахимова, 5;

- Новая, 38;

- Одесская;

- Осипенко 4;

- Отрадная;

- Просторная, 12, 2;

- Раздольная, 34;

- Совхозная, 128а, 132;

- Станционная;

- Утренняя, 1;

- Ясная, 11;

- Садоводство Липецкстрой.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-0-220.