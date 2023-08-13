Дома на 16 улицах Липецка останутся без воды в понедельник, 14 августа

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Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
В Липецке временно приостановят подачу холодной воды в понедельник, 14 августа. Ограничения введут из-за проведения ремонта водоканалом. С 10 утра до 20 часов краны пересохнут по адресам:
- частный сектор: Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Медицинская, Рудничная;
- Гагарина, 28, 30;
- Вавилова, 2, 4, 12; ул.
- Шевченко, 1, 5, 7, 20, 22, 24;
- Новокарьерная, 18, 30;
- частный сектор - Урицкого.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.
Кроме того, 14 августа состоится ремонт электросетей. Из-за чего временно приостановят подачу ресурса потребителям с с 9 утра до 17 часов:
- ул. им. Академика Вавилова,
- Тельмана;
- Шевченко;
- Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- Суворова, 13, 15а;
- ул. им. Воровского;
- Вольная, 13, 15;
- Гайдара, 1, 1а, 2а, 2б, 4;
- пл. Героев;
- Лучистая, 15, 40;
- Нахимова, 5;
- Новая, 38;
- Одесская;
- Осипенко 4;
- Отрадная;
- Просторная, 12, 2;
- Раздольная, 34;
- Совхозная, 128а, 132;
- Станционная;
- Утренняя, 1;
- Ясная, 11;
- Садоводство Липецкстрой.
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