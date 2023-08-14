Жителю Липецкой области грозит до 6 лет тюрьмы за фирму-однодневку

Мужчина из Добринского района создал подставную организацию ради 10 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 25-летнего жителя Добринского района за создание фирмы-однодневки. По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина зарегистрировал на свое имя коммерческую организацию, открыл в девяти банках расчетные счета. За это он получил 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на него завели уголовные дела по ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Негодяй пояснил, что не управлял фирмой, а согласился на авантюру ради денег.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направили в суд. Жителю Добринского района грозит до 6 лет лишения свободы.