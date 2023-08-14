Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 6:15

Жителю Липецкой области грозит до 6 лет тюрьмы за фирму-однодневку

Мужчина из Добринского района создал подставную организацию ради 10 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мужчина из Добринского района создал подставную организацию ради 10 тысяч рублей

Мужчина из Добринского района создал подставную организацию ради 10 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 25-летнего жителя Добринского района за создание фирмы-однодневки. По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина зарегистрировал на свое имя коммерческую организацию, открыл в девяти банках расчетные счета. За это он получил 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на него завели уголовные дела по ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Негодяй пояснил, что не управлял фирмой, а согласился на авантюру ради денег.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направили в суд. Жителю Добринского района грозит до 6 лет лишения свободы.