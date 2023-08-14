Под Липецком спасатели подняли собаку со дна заброшенного колодца Фото: УГПСС Липецкой области

В воскресенье 13 августа в Липецком районе достали из колодца собаку. За помощью к спасателям обратились представители администрации села Федоровка. Они сообщили, что пес упал в заброшенный колодец на улице Горького.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, используя альпинистское снаряжение, спасатели быстро подняли животное наверх. Собака была сильно напугана. Оказавшись на свободе, дворняга тут же убежала.

Напомним, что ночью 10 августа спасатели ГО и ЧС помогли девушке, которая забралась в яму с горячей водой в Липецке. По словам горожанки, она спустилась в тепловую камеру на улице Терешковой за мячом. Однако самостоятельно выбраться не смогла.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».