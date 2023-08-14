Водитель, пассажир и 10-летний мальчик из «Ниссана» пострадали в ДТП под Липецком

В Хлевенском районе «Ниссан» врезался в фонарный столб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 12 августа в ДТП в Липецкой области пострадали три человека. Авария произошла в Хлевенском районе на трассе М4 «Дон». По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 30-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадал сам мужчина и два пассажира – 10-летний мальчик и 54-летняя женщина. Они в больнице.

Днем ранее в селе Вешаловка Липецкого района сбили подростка. На улице 8 Марта под колеса «Ниссана» попал 12-летний парень. За рулем иномарки находилась 28-летняя женщина. Юношу госпитализировали.

В воскресенье 13 августа в областном центра на улице Неделина 36-летний водитель «Киа» наехал на 16-летнего парня на электросамокате. С травмами его доставили в больницу. Липчанин находится под наблюдением врачей.