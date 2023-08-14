Под Липецком ищут пропавшего неделю назад 49-летнего мужчину

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 49-летнего мужчину. Устинов Николай Николаевич пропал в селе Сторожевое Усманского района. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», он не выходил на связь больше недели - с 5 августа. Мужчина может находиться в любом городе региона.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Во что был одет Николай - неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Николая Устинова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Поисковикам требуется помощь добровольцев.