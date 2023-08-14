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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:52

Пять расчетов МЧС тушили пожар в аптеке на улице Меркулова в Липецке

В пожаре в аптеке в Липецке пострадала отделка здания на площади 15 квадратных метров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пять расчетов МЧС тушили аптеку на улице Меркулова в Липецке

Пять расчетов МЧС тушили аптеку на улице Меркулова в Липецке

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 12 августа в Липецке загорелась аптека. К двухэтажному зданию на улице Меркулова стянулись пять пожарных расчетов и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил отделку и имущество организации на площади 15 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В воскресенье 13 августа на улице Степная в селе Вешаловка вспыхнул деревянный сарай. А в садоводческом товариществе «Машиностроитель» - заброшенное металлическое строение.

Неоднократно липчане доставляли неудобства своим соседям – жильцы забывали снять пищу с плиты. Спасатели выезжали в многоквартирные дома по адресам: улицы Доватора, Студеновская и Мичурина. А в Задонске на улице Володарского полыхал мусор. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.