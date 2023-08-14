Грузовик ГАЗ сбил мать с сыном на велосипеде под Липецком, женщина погибла

49-летняя велосипедистка скончалась под колесами ГАЗа в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 12 августа в Липецкой области в ДТП с грузовиком ГАЗ погибла 49-летняя женщина. Авария произошла в Усманском районе на автодороге Усмань-Поддубовка-Воробьевка. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, ночью 22-летний водитель грузовика сбил велосипедистов – мать и сына. 28-летнего мужчину доставили в больницу. Женщина от травм скончалась на месте.

В воскресенье 13 августа в Усманском районе на трассе Липецк-Усмань 32-летний водитель «Лады Калины» наехал на 26-летнюю девушку. Тогда же в Липецке во дворе на улице Космонавтов под колеса «Ниссана» попал 66-летний мужчина. За рулем иномарки была 33-летняя женщина. Медики оказали помощь пешеходу и отпустили домой.

Напомним, что в Хлевенском районе «Ниссан» врезался в столб. Пострадали водитель, 10-летний мальчик и 54-летняя пассажирка легковушки.