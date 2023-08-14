Липчанка Екатерина Зюзина победила в чемпионате России по парусному спорту

Жительница Липецка выиграла в чемпионате России по парусному спорту Фото: архив "КП"

Жительница Липецка победила в чемпионате России по парусному спорту. Екатерина Зюзина выиграла в женских гонках по классу яхт «Луч-радиал», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липчанка носит звание мастера спорта.

Соревнования проходили в Московской области с 6 по 12 августа. Всего на Кузьминском водохранилище собрались 185 яхтсменов из разных уголков страны. Участники боролись в категориях «Луч», «Луч-радиал» и «Луч-мини». Самым юным спортсменом на чемпионате стал 12-летний подросток. Самому старшему – 58 лет.

– В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, – отметил губернатор Игорь Артамонов.