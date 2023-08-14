В Липецке педагог выплатит штраф в 20 тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ по химии Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке организатора ЕГЭ оштрафовали за списывание на экзамене. Дело об административном правонарушении рассмотрели в судебном участке №15 Советского района.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 26 мая во время ЕГЭ по химии в школе №2 один из выпускников воспользовался шпаргалкой. Педагог заметила это, но ничего не предприняла. Нарушение зафиксировал наблюдатель.

На организатора завели дело об административном нарушении по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Она признала вину. Теперь педагогу придется выплатить 20 тысяч рублей. Самого ученика оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Напомним, что росгвардейцы сопроводили до больницы ребенка, которому требовалась срочная медицинская помощь. Подробности здесь.