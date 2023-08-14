Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 12:01

В Липецке педагог выплатит штраф в 20 тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ по химии

Организатор экзамена позволила выпускнику списать
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке педагог выплатит штраф в 20 тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ по химии

В Липецке педагог выплатит штраф в 20 тысяч рублей за шпаргалку на ЕГЭ по химии

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке организатора ЕГЭ оштрафовали за списывание на экзамене. Дело об административном правонарушении рассмотрели в судебном участке №15 Советского района.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 26 мая во время ЕГЭ по химии в школе №2 один из выпускников воспользовался шпаргалкой. Педагог заметила это, но ничего не предприняла. Нарушение зафиксировал наблюдатель.

На организатора завели дело об административном нарушении по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Она признала вину. Теперь педагогу придется выплатить 20 тысяч рублей. Самого ученика оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Напомним, что росгвардейцы сопроводили до больницы ребенка, которому требовалась срочная медицинская помощь. Подробности здесь.