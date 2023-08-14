Липецкие хирурги прооперировали новорожденного с опасной грыжей Бохдалека

фотография из социальных сетей ГУЗ "Областная детская больница" Фото: с сайта

Хирурги Липецкой областной детской больницы спасли новорожденного. Врачи столкнулись с редким заболеванием. Младенцу диагностировали грыжу Бохдалека. Это патологическое новообразование, при котором «выпирают» органы брюшной полости. Ребенок плохо набирал вес и задыхался.

Подобные проблемы встречаются раз на тысячу беременностей. Чаще всего дефект находится по левой стороне и заметен в первые сутки жизни. Однако у липецкого малыша диафрагмальная грыжа проявилась на третьей неделе после рождения. Кроме того, «щель Бохдалека» возникла с правой стороны.

фотография из социальных сетей ГУЗ "Областная детская больница" Фото: с сайта

Ситуацию усложнило и то, что к диафрагме прилегала печень. Медики решились на торакоскопическую операцию – через проколы грудной клетки с оптикой и инструментами диаметром в три миллиметра.

– Для детской хирургии Липецкой области это большое достижение, – отметил в социальных сетях заместитель главврача по хирургии Сергей Раковский. – В ГУЗ «Областная детская больница» такая операция выполнена впервые.

Специалисты успешно завершили пластику дефекта. У маленького пациента не было осложнения. Сохраняется вероятность рецидива, однако врачи и родители надеются на лучшее.