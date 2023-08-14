Логистический комплекс с товарами для защиты растений появится в ОЭЗ «Липецк

В Липецкой области строят новый логистический комплекс Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Крупная российская компания, которая выпускает товары для защиты растений, строит новый логистический комплекс в Липецкой области. Предприятие появится на елецкой площадке особой экономической зоны, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты уже поставили фундамент. На данный момент рабочие возводят металлоконструкции и занимаются кровлей.

Аграрии Черноземья смогут получить товары за сутки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– В сентябре руководство компании планирует начать набор и обучение персонала, – написал в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. – Первыми задействуют инженерно-технических специалистов, чуть позже рассмотрят кандидатов на рабочие профессии. Всего штат логистического комплекса будет насчитывать порядка 50 сотрудников.

Вместимость здания составит 26 тысяч паллет. Производитель средств для сельского хозяйства сможет доставлять заказы по Черноземью за 24 часа.