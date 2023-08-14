Жители Липецкой области накопили в банках более 190 млрд рублей за полгода

Липчане сохранили в банках более 190 миллиардов сбережений Фото: Алина ПАЛАГИНА

За шесть месяцев 2023 года жители Липецкой области накопили в банках более 190 миллиардов рублей. Сумма на счетах увеличилась почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Липчане предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Депозиты в рублях составили 96% от общего объема.

Деньги компаний выросли до 40 миллиардов рублей. Показатель на 22% превышает соответствующую дату 2022 года. Индивидуальные предприниматели региона сохранили на 10 миллиардов больше. Годом ранее бизнесмены получили на 39% меньше.

Напомним, в Липецкой области за полгода выявили трех нелегальных кредиторов. Незаконные фирмы находили клиентов в социальных сетях.