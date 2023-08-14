Житель Липецка ограбил знакомую на 12 тысяч рублей после отдыха в баре

Житель Липецка ограбил знакомую на 12 тысяч рублей после совместного отдыха в баре Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские поймали подозреваемого в грабеже. 12 августа в отдел с заявлением обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что около дома по улице Стаханова мужчина вырвал у нее сумочку и убежал. Внутри находились паспорт, СНИЛС, водительские права, ключи, кожаный кошелек с банковскими картами и сотовый телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперативники задержали предполагаемого преступника. Им оказался 43-летний липчанин. Он пояснил, что познакомился с женщиной в баре. Когда та собралась уходить, злодей пошел за ней и ограбил.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы.