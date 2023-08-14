ОРВИ заболели 2915 жителей Липецкой области за неделю

За неделю в Липецкой области не выявили случаев гриппа Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2 915 жителей. Более половины пациентов – дети до 14 лет. Показатель соответствует уровню прошлой недели, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. При этом гриппом никто не заразился.

Большая часть больных, как и ранее, приходится на областной центр. В поликлиники с симптомами острых респираторных инфекций обратились 2 008 горожан. Уровень заболеваемости по Липецку вырос на 6%.

Анализы показали, что в регионе доминируют бокавирусы – 54% и риновирусы – 23%. Медики предупреждают об опасности самолечения. Даже с первыми признаками простуды стоит пойти к врачу.

Также липчанам напоминают о простых мерах профилактики. Не забывайте регулярно мыть руки, особенно перед едой, после прогулок и похода в уборную.