Липецкая область экспортировала 700 тыс тонн товаров агропромышленного комплекса

Главными импортерами Липецкой области стали Китай, Турция и Латвия Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За полгода сельскохозяйственные предприятия экспортировали около 700 тысяч тонн товаров агропромышленного комплекса. Липецкая область отправила за рубеж 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов.

Второе место по объему поставок занимают зерновые культуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За шесть месяцев 2023 года вывезли 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, идет торговля сахаром, дрожжами, отрубями и кормами для животных.

Липецкая продукция пользуется спросом в 80 государствах. Главными импортерами стали Китай, Турция и Латвия. На эти страны приходится более 60% от общего объема сельхозэкспорта.

Напомним, в особой экономической зоне строят новый логистический центр со средствами для защиты растений. Предприятие появится на елецкой площадке.