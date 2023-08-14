Правительство РФ направит Липецкой области 137 млн на расселение аварийных домов

Липецкая область получит более 137 миллионов на программу переселения из аварийного жилья Фото: Алина ПАЛАГИНА

Правительство РФ выделит 24 регионам более 12,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на программы по расселению аварийных домов. Речь идет о многоэтажках, которые признали непригодными для жилья до января 2017 года.

Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. Липецкая область оказалась в числе тех, кто получит господдержку. Региону направят 137,4 миллиона. Финансирование Орловской области превысит миллиард, Курской – 11 миллионов. Остальные регионы Черноземья не вошли в перечень.

В том числе суммы распределят между Бурятией, Карелией, Мордовией, Хакасией, Амурской, Брянской, Владимирской, Калужской, Новосибирской, Рязанской, Тверской и Челябинской областями, Алтайским, Приморским и Хабаровским краями. Средства федерального бюджета помогут завершить программы переселения жителей досрочно.