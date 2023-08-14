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НовостиОбщество14 августа 2023 15:31

Правительство РФ направит Липецкой области 137 млн на расселение аварийных домов

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая область получит более 137 миллионов на программу переселения из аварийного жилья

Липецкая область получит более 137 миллионов на программу переселения из аварийного жилья

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Правительство РФ выделит 24 регионам более 12,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на программы по расселению аварийных домов. Речь идет о многоэтажках, которые признали непригодными для жилья до января 2017 года.

Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. Липецкая область оказалась в числе тех, кто получит господдержку. Региону направят 137,4 миллиона. Финансирование Орловской области превысит миллиард, Курской – 11 миллионов. Остальные регионы Черноземья не вошли в перечень.

В том числе суммы распределят между Бурятией, Карелией, Мордовией, Хакасией, Амурской, Брянской, Владимирской, Калужской, Новосибирской, Рязанской, Тверской и Челябинской областями, Алтайским, Приморским и Хабаровским краями. Средства федерального бюджета помогут завершить программы переселения жителей досрочно.