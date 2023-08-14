Реверсивное движение не планируют вводить до конца ремонта на тамбовской трассе

На трассе под Липецком больше не планируют ограничивать движение Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области больше не планируют вводить реверсивное движение по трассе «Орел-Тамбов». Отметим, ранее подрядчик начал ремонтировать на участке мост. Жители региона жаловались на многочасовые пробки по ЛКАДу и съезду на Сселки. Водителям приходилось по нескольку часов проводить в ожидании.

Теперь специалисты продолжат восстанавливать переправу без ограничения движения. Проезд сохранят в обе стороны, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Закончить работы должны 20 августа.

Напомним, с 14 августа в областном центре перекрыли улицу Меркулова. Автомобилисты не смогут проехать в месте пересечения с Водопьянова и Папина. Причина тому – ремонтные работы на теплотрассе. Участок откроют 31 августа.