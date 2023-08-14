Питьевую воду отключат на пяти улицах Липецка во вторник 15 августа

В Липецке отключат холодную воду на пяти улицах 15 августа Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 15 августа, без питьевой воды останутся пять улиц Липецка. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты «РВК-Липецк» займутся плановыми ремонтными работами.

Холодную воду отключат на Юношеской, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10 и в частном секторе села Косыревка по Советской и Ленина. Также краны пересохнут на улицах Трудовая и Большие ключи.

Машина с водой приедет по заявкам липчан. Горожан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, на тамбовской трассе под Липецком до конца ремонта сохранят проезд в обе стороны. Реверсивное движение больше не планируют вводить.