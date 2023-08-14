Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 16:22

Без света останутся жители домов на 21 улице Липецка во вторник 15 августа

Подачу ресурса ограничат с 9:00
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключат электричество на 21 улице во вторник

В Липецке отключат электричество на 21 улице во вторник

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 15 августа, в Липецке отключат свет на 21 улице. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов на улицах Академика Вавилова; Тельмана; Шевченко; Воровского; Писарева; 1 Мая; 300-летия флота России; Адмирала Апраксина; Гагарина; Грибная, 18, 44; Кирова; Комарова; Космонавтов; Краеведческая; Ленина; Лесная; Сокольская, 6а; Учительская; Карбышева, 62а и Чаплыгинское шоссе, 2.

В это же время лампочки погаснут в садоводчествах «Пусковые двигатели», «Цементник» и в селах Введенка, Ильино и Сселках. С десяти утра до пяти вечера электроэнергии не будет по улице 15 микрорайон, 34.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.