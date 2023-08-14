Без света останутся жители домов на 21 улице Липецка во вторник 15 августа

В Липецке отключат электричество на 21 улице во вторник Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 15 августа, в Липецке отключат свет на 21 улице. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов на улицах Академика Вавилова; Тельмана; Шевченко; Воровского; Писарева; 1 Мая; 300-летия флота России; Адмирала Апраксина; Гагарина; Грибная, 18, 44; Кирова; Комарова; Космонавтов; Краеведческая; Ленина; Лесная; Сокольская, 6а; Учительская; Карбышева, 62а и Чаплыгинское шоссе, 2.

В это же время лампочки погаснут в садоводчествах «Пусковые двигатели», «Цементник» и в селах Введенка, Ильино и Сселках. С десяти утра до пяти вечера электроэнергии не будет по улице 15 микрорайон, 34.

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