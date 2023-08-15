Ростовчанин помог мошенникам забрать у двух пенсионерок 300 тысяч в Липецке

Ростовчанин подрабатывал курьером у мошенников в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

22-летнему жителю Ростовской области грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество». Молодой парень помог аферистам обмануть двух пенсионерок из Липецка на 300 тысяч рублей.

Первой жертвой нарушителей стала 99-летняя бабушка. Незнакомец позвонил горожанке и начал запугивать. Неизвестный сообщил липчанке, что ее дочь попала в ДТП, и потребовал деньги за помощь.

Перепуганная мать отдала все сбережения – 200 тысяч рублей. Затем в дело вступил ростовчанин. Мужчина приехал к дому пенсионерки и забрал средства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Аналогичную схему телефонные мошенники провернули с 82-летней жительницей областного центра. Здесь негодяй получил 100 тысяч.

«Курьер» рассказал правоохранителям, что прибыл Черноземье ради преступлений. Парень приходил на адреса по указанию «работодателей» и забирал деньги. После переводил на неизвестные счета, а себе оставлял 10% от общей суммы.

Злодея также подозревают в подобных преступлениях в Воронеже и Тамбове. Дело уже направили в суд.