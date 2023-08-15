Аграрии Липецкой области собрали первые 10 тыс тонн сахарной свеклы

В Липецкой области начали собирать свеклу на десять дней раньше, чем в прошлом году Фото: Архив "КП"

В Липецкой области начали убирать урожай сахарной свеклы. Специалисты вышли на поля на десять дней раньше, чем в прошлом году. Первыми к работам приступили аграрии четырех районов – Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского. Корнеплод выращивают на 109 тысячах гектаров.

Уже успели собрать первые десять тысяч тонн свеклы, сообщили в пресс-службе регионального управления сельского хозяйства. Урожайность выросла до 450 центнеров с гектара. Полученное сырье отправляют на сахарные заводы.

Всего в Липецкой области работают шесть таких предприятий. Каждый ежегодно изготавливает около 800 тысяч тонн продукта. Массовая уборка стартует в конце августа или начале сентября.