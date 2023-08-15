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НовостиОбщество15 августа 2023 6:54

Липецкий избирком обратился в МВД из-за принуждения к электронному голосованию

Руководителю бюджетной организации вынесли предостережение
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области проверят информацию о принуждении к ДЭГ

В Липецкой области проверят информацию о принуждении к ДЭГ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Избирательная комиссия Липецкой области отреагировала на обращение жительницы региона. Горожанка сообщила о принуждении работников к дистанционному электронному голосованию. Ведомство передало информацию в управление МВД.

Руководитель бюджетной организации получил предостережение. Подобные инциденты не должны происходить. Липчане могут самостоятельно решить, участвовать на выборах или нет. Кроме того, не каждый предпочитает ДЭГ традиционному способу голосованию.

– Обратившейся в комиссию женщине разъяснили порядок голосования, который предусматривает возможность отзыва заявления об участии в ДЭГ не позднее 4 сентября, – отметили в пресс-службе избиркома.

Также специалисты попросили губернатора региона и мэра Липецка разъяснить подчиненным правила работы. В регионе обязаны соблюдать избирательные права граждан.