Липецкий избирком обратился в МВД из-за принуждения к электронному голосованию

В Липецкой области проверят информацию о принуждении к ДЭГ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Избирательная комиссия Липецкой области отреагировала на обращение жительницы региона. Горожанка сообщила о принуждении работников к дистанционному электронному голосованию. Ведомство передало информацию в управление МВД.

Руководитель бюджетной организации получил предостережение. Подобные инциденты не должны происходить. Липчане могут самостоятельно решить, участвовать на выборах или нет. Кроме того, не каждый предпочитает ДЭГ традиционному способу голосованию.

– Обратившейся в комиссию женщине разъяснили порядок голосования, который предусматривает возможность отзыва заявления об участии в ДЭГ не позднее 4 сентября, – отметили в пресс-службе избиркома.

Также специалисты попросили губернатора региона и мэра Липецка разъяснить подчиненным правила работы. В регионе обязаны соблюдать избирательные права граждан.