Протекающая крыша и затопленный подвал обошлись руководителю липецкой УК в 50 тыс

В Липецке сотрудника управляющей компании оштрафовали за плохую работу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке прокуратура отреагировала на информацию о плохой работе управляющей компании в доме №1а по улице Левобережная. Правоохранители провели проверку. Оказалось, что организация не соблюдала даже минимальный список требований.

Стражи порядка заметили, что дверь в подъезд закрывается не вплотную. Подвал многоэтажки затопило водой. Также в помещении нашли кучу бытового мусора, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На чердаке специалисты тоже не убирались.

Кроме того, в нескольких квартирах нашли разводы на стенах. Комнаты пострадали из-за протекающей крыши дома.

Прокурор завел административное дело на директора УК по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. Нарушения обошлись руководителю компании в 50 тысяч рублей штрафа.