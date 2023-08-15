Липецкая область отправит бобышки и губернаторские котлеты на выставку на ВДНХ

В Липецкой области выбрали блюда для московской выставки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке определились с блюдами, которые отравятся на выставку-форум «Россия». Мероприятие пройдет в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участники из каждого уголка страны соберутся, чтобы представить достижения в промышленности, сельском хозяйстве и культуре. Местные лакомства станут частью события.

Шеф-повара области повезут сразу восемь деликатесов. Специалисты выбрали бобышки и суп-кулеш. Губернаторские котлеты тоже заслужили внимание дегустаторов. Первая – из мяса, вторая – рыбная с соусом из липецких бочковых огурцов в лепешке.

На ВДНХ представят липецкие бобышки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Гости смогут попробовать два вида шашлыка с салом и картофелем и солянку с бирючком и расстегаем. На выставке также будут предлагать свиные ребра, томленые в елецком пиве.

Подачу сделали под фуд-корт, чтобы посетители могли удобно и быстро перекусить. Регионы будут бороться за первое место. Победителя определят по числу покупателей.