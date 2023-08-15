Три женщины пострадали в ДТП с «Рено» и «Фольксвагеном» на трассе под Липецком

В Липецкой области в аварии пострадали три человека из "Фольксвагена" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 14 августа, в Измалковском районе Липецкой области в ДТП с иномарками пострадали три женщины. Авария случилась около девяти часов вечера. На трассе «Орел – Тамбов» 55-летняя автомобилистка на «Фольксвагене» столкнулась с «Рено».

За рулем второй легковушки сидел 69-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате травмы получили водитель и две пассажирки немецкого авто. Липчанок доставили в больницу.

Напомним, на выходных в ДТП в Хлевенском районе пострадали водитель и два пассажира «Ниссана». 30-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в фонарный столб на трассе М-4 «Дон». В машине ехали 10-летний мальчик и 54-летняя женщина. Все трое находятся в медучреждении.