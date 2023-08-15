Водитель ГАЗа сбил 15-летнего школьника на велосипеде на Зеленой в Липецке

В Липецке машина сбила велосипедиста Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 14 августа, в Липецке на улице Зеленая под колеса машины попал 15-летний велосипедист. Школьника сбил 28-летний водитель ГАЗа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Подросток получил травму. Медики увезли пострадавшего в больницу.

За сутки жители Липецкой области нарушили правила дорожного движения 4 460 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автомобилистов. Без ремней безопасности ехали 104 водителя.

Дорожные камеры записали 4 219 случаев, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались. Также в регионе зафиксировали 19 фактов механического столкновения авто.

Напомним, в Измалковском районе в аварии с иномарками пострадали три женщины. Водителя и двух пассажирок доставили в медучреждение.