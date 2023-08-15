Житель Ельца лишился «Фольксвагена» за повторную пьяную езду

У жителя Липецкой области забрали автомобиль по решению суда Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области суд вынес приговор 59-летнему жителю Ельца. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК. Нарушителя застали за повторной пьяной едой.

Ранее автомобилиста уже наказывали за нетрезвое вождение. Тогда ельчанину назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, лишили водительских прав на полтора года. Однако ситуация ничему не научила жителя региона.

В мае текущего года автолюбитель вновь сел за руль «Фольксвагена Бора» под спиртным. Инспектор ДПС остановил негодяя на улице Костенко. Хитрец попытался увильнуть от ответственности и отказался от медицинского освидетельствования. Так, дело дошло до суда.

Теперь мужчине предстоит 240 часов обязательных работ. Нарушитель не сможет управлять машиной еще два года. Иномарку конфисковали в собственность государства, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Приговор пока в законную силу не вступил.