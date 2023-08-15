Житель Липецка вырвал 10 тысяч рублей из рук 85-летнего пенсионера Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 85-летнего пенсионера похитили 10 тысяч рублей. Пожилой мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что деньги из его рук вырвал молодой человек прямо в квартире.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний парень. Он признался, что в тот день гулял с подругой в районе улицы Студеновская, где они и встретили пенсионера. Девушка попросила мужчину налить воды, они поднялись в квартиру. Там злодей заметил, что липчанин сжимает в руке деньги. Недолго думая, парень выхватил 10 тысяч, оттолкнул хозяина жилища и убежал.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 7 лет лишения свободы.