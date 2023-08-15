Под Липецком 14-летний подросток похитил в магазине сотовый за 8 тысяч рублей

Под Липецком 14-летний подросток похитил в магазине телефон за 8 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 14-летний подросток похитил сотовый телефон. С заявлением о пропаже в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она пояснила, что в одном из магазинов Задонска кто-то украл ее мобильный за 8 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 14-летний житель Задонского района. Подросток увидел на прилавке сотовый и решил присвоить его себе. Он попросил знакомого взять телефон и передать ему, мол, это устройство его отца. Наивный друг так и сделал.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке молодой человек ограбил 85-летнего пенсионера. Липчанин вырвал из рук мужчины 10 тысяч рублей. Подробности здесь.