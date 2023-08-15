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НовостиОбщество15 августа 2023 12:16

В Липецке возле ОЦКНТ пройдет ярмарка к Медовому и Яблочному Спасу 19 августа

Горожан приглашают за продуктами, выпечкой и шашлыком
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке пройдет универсальная ярмарка перед Яблочным Спасом

В Липецке пройдет универсальная ярмарка перед Яблочным Спасом

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 19 августа, жителей Липецка приглашают на рынок. Ярмарку приурочили к Медовому и Яблочному Спасу, сообщили в «Агентстве содействия развития торговой деятельности». Прилавки поставят по улице Космонавтов, 54а – перед областным центром культуры и народного творчества (ОЦКНТ).

Продавцы предложат гостям урожай сезонных овощей, фруктов и ягод. Посетители смогут закупиться медом от местных пчеловодов. Специалисты сельскохозяйственных предприятий привезут саженцы молодых деревьев.

На ярмарке представят сувениры ручной работы, продукты фермеров и промышленные товары. Также горожан накормят шашлыком и горячей выпечкой.

Напомним, повара Липецкой области повезут на московскую выставку бобышки и губернаторские котлеты. Всего на ВДНХ представят восемь лакомств.