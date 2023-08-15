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НовостиОбщество15 августа 2023 12:59

Более 3,5 тысяч жителей Липецкой области потратили 2 млрд маткапитала на жилье

Семьи часто использовали материнский капитал на покупку и строительство домов
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области более 2 миллиардов маткапитала потратили на строительство и покупку жилья

В Липецкой области более 2 миллиардов маткапитала потратили на строительство и покупку жилья

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области более 3,5 тысяч жителей улучшили жилищные условия на деньги от материнского капитала. С начала года семьи потратили около двух миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Маткапитал часто используют для покупки квартир или домов. Родители могут вступить в жилищный кооператив или взять кредит. Многие строятся самостоятельно – без ипотеки и только на средства от господдержки. Направить выплату на жилье можно, когда ребенку исполняется три года.

– Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, – отметили в ведомстве. – Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

Липчанам напоминают, что на материнский капитал нельзя сделать ремонт. Приобрести или возвести дом можно только на территории РФ.