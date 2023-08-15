Берег Матырского водохранилища окрасился в ярко-голубые цвета из-за водорослей

На Матырском водохранилище вода приобрела необычный цвет Фото: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

В этот вторник, 15 августа, жители Липецкой области заметили необычное явление на Матырском водохранилище. Вода приобрела насыщенный зеленый цвет. Берег окрасился в ярко-голубые тона, будто кто-то разлил краску.

Пользователи социальных сетей шутили, что здесь, вероятно, искупался Шрек. Экологи выехали на место, чтобы проверить информацию. Причина оказалась прозаичной – зацвели сине-зеленые водоросли. Такая реакция возникает из-за повышения температуры.

– Вода и берег действительно могут окраситься в ярко-сине-зеленые цвета, но бояться здесь нечего, – отметили в пресс-службе регионального управления экологии и природных ресурсов. – Это распространенное явление в конце лета, типичное для всех водоемов.