Из-за порыва на Неделина питьевую воду отключили на 7 улицах Липецка 15 августа

В центре Липецка прорвало трубопровод Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 15 августа, в Липецке прорвало трубопровод у дома №20 по Неделина. Питьевую воду внепланово отключили на семи улицах города. На данный момент бригада специалистов устраняет утечку, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды остались жители домов на Неделина, 7, 10, 11, 13, 15, 15а, 15в, 17, 17а; Котовского, 14, 19, 20; Комсомольской, 22, 23; Школьной, 24; Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20 и в частном секторе на Кочубея; Котовского и переулке Володи Дубинина.

Сотрудники водоканала приносят извинения за временные трудности. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также до восьми вечера 15 августа воду перекрыли на пяти улицах областного центра. Подробности можно найти по ссылке.