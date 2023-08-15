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НовостиПроисшествия15 августа 2023 14:58

В Липецке осудят студента колледжа, оформившего по чужим данным займ в 8 тысяч

21-летнему жителю Липецка грозит до 2 лет лишения свободы за мошенничество
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за мошенничество будут судить 21-летнего студента колледжа. Прокурор Левобережного района уже утвердил обвинительный акт.

По версии следствия, 19 марта 2022 года парень через сайт микрофинансовой организации оформил займ в 8 тысяч рублей. Он ввел паспортные данные знакомого и указал номер телефона подруги. При этом злодей тайно установил переадресацию вызовов на свой номер.

- В результате мошеннических действий микрофинансовой организации был причинен материальный ущерб на сумму 9 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Действия липчанина квалифицировали по ч1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит студенту – до 2 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направили в суд.