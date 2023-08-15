Схема движения четырех автобусов изменится в Липецке из-за ремонта теплотрассы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке временно изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Все из-за ремонты теплотрассы на улице Франко. Работы начались в этот вторник, 15 августа, и завершатся к 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот период с 9.30 до 16.00 автобусы №2, №302, №33а и №346 будут ездить только до остановки «площадь Горскова». Этот пункт станет финальной точкой маршрута.

Напомним, что в Лебедяни благоустроят набережную на улице Ленина. Территорию обновят в память о депутате Госдумы Николае Борцове. Все расходы возьмет на себя его семья. Так, на набережной заменят освещение, установят арт-объекты и детскую площадку. Здесь появятся киоски с кофе и сувенирами, отремонтируют хоккейную коробку. Также специалисты займутся амфитеатром и смотровой площадкой.