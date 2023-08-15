На 10 улицах Липецка отключат свет, еще на 8 - холодную воду в среду, 15 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 16 августа в Липецке отключат свет и воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители улиц Академика Вавилова, Тельмана, Шевченко, Писарева, Механизаторов, Гражданская, 1а. С 13.00 до 17.00 – поселок Дачный по улицам Добровская, Железногорская, Патриотическая. С 10.00 до 17.00 свет погаснет к доме №34 по улице 15-й микрорайон. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 56а; Большие ключи, 51, а также в частном секторе: Трудовая, Большие ключи, Кузнечная, Набережная, Ленина, Лесная, Пушкина. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жильцов. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.