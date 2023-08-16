Водители и 8-летний ребенок пострадали в ДТП с «Ладой» и «Грейт Вол» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 15 августа в Липецкой области в ДТП пострадали три человека. В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «Грейт Вол» и «Лада Гранта». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили 46-летний водитель внедорожника, 58-летняя женщина за рулем легковушки и 8-летний ребенок.

В тот же день в деревне Софьино Добринского района в аварию попали ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114. За рулем обеих машин были пенсионеры. Пострадал 85-летний мужчина из первого автомобиля.

В Данкове на улице 8 Марта столкнулись «Хендай» под управлением 35-летней женщины и 33-летний мотоциклист. Последнему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 4 259 нарушений Правил дорожного движения на дорогах региона. Они поймали 63 пьяных водителей. Еще 102 человека проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 3 977 раз превысили скорость.