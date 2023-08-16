Росгвардейцы сняли мужчину с края крыши на охраняемом предприятии Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке росгвардейцы сняли с края крыши мужчину. Сигнал о незнакомце поступил с охраняемого объекта на улице Ангарская. Охранник рассказал, что некто проник на территорию предприятия и взобрался на крышу здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, к месту происшествия также стянулись кареты скорой помощи и МЧС. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись к мужчине и помогли ему спуститься вниз. Его передали в руки медиков.

Напомним, что в воскресенье росгвардейцы помогли доставить 6-летнего ребенка в больницу. Мальчик нуждался в экстренной помощи врачей. Представители управления сопроводили машину с ним прямо до больницы, минуя пробки и заторы. Подробности здесь.