Липецкие восьмиклассницы отправились к Северному полюсу на атомном ледоколе

Две школьницы отправились в экспедицию по Северному полюсу Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Росатом запустил четвертую научно-просветительскую арктическую экспедицию для школьников. Путешествие стартовало в минувший вторник, 15 августа. В поездку к Северному полюсу отобрали более 80 одаренных ребят. Среди счастливчиков оказались две восьмиклассницы из Липецка. Подростки отправились на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Экспедиция займет десять дней, сообщили в пресс-службе мэрии. Отправной точкой стал Мурманск. Затем юные исследователи попадут на Северный полюс и преодолеют маршрут до Земли Франца Иосифа. После судно вернется обратно в город.

Школьников ждут мастер-классы, лекции от ученых, ток-шоу и творческие задания по Арктике. Мальчики и девочки узнают об атомной промышленности, познакомятся с капитаном и экипажем ледокола.