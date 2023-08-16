В Ростовской области поймали 20-летнего жителя Липецка, который хотел поджечь администрацию

20-летнего жителя Липецкой области с канистрами бензина поймали под Ростовом Фото: "КП" Архив

Липецкого парня с четырьмя канистрами бензина задержали в одном из районов Ростовской области. По предварительным данным, 20-летний житель Липецкой области хотел поджечь администрацию в Азове.

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник, о подозрительном незнакомце в полицию сообщили прохожие. Очевидцы увидели, как он разгружал багажник с пятилитровыми канистрами.

- Во время беседы с оперативниками подозреваемый сказал, что бензин он с собой взял, потому что хотел поджечь администрацию, - прокомментировал источник. - После такого заявления мужчину передали сотрудникам ФСБ.

Он также сообщил, что приехал в Ростов ночью 14 августа из Липецкой области и нигде не работает. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.