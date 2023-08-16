Крестный ход из Липецка в Задонск совершат с 20 по 24 августа

В Липецкой области пройдет Крестный ход в канун Дня памяти святителя Тихона Задонского
Фото: Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области совершат большой Крестный ход в канун Дня памяти святителя Тихона Задонского. Церковное шествие из регионального центра в Задонск пройдет с 20 по 24 августа.
Православные верующие отправятся от храма на Водопьянова в десять утра, сообщили в социальных сетях Липецкой епархии. В первый день липчане дойдут до Покровского храма в селе Косыревка.
В понедельник, 21 августа, прихожане продолжат путь – до Благовещенского храма в Крутых Хуторах. 22 августа Крестный ход начнется в семь утра. Жители региона завершат день в храме Рождества Богородицы в Васильевке.
23 августа предстоит шествие до церкви в Архангельских Борках. 24 августа христиане проследуют в Задонский монастырь Рождества Богородицы.
Каждый день с семи утра для участников Крестного хода будет ходить автобус. Транспорт трогается от храма преподобного Сергия Радонежского. За организацию шествия отвечает протоиерей Константин Гришин. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (905) 178-50-78.
Фотография из социальных сетей Липецкой епархии
Фото: с сайта