Крестный ход из Липецка в Задонск совершат с 20 по 24 августа

В Липецкой области пройдет Крестный ход в канун Дня памяти святителя Тихона Задонского Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области совершат большой Крестный ход в канун Дня памяти святителя Тихона Задонского. Церковное шествие из регионального центра в Задонск пройдет с 20 по 24 августа.

Православные верующие отправятся от храма на Водопьянова в десять утра, сообщили в социальных сетях Липецкой епархии. В первый день липчане дойдут до Покровского храма в селе Косыревка.

В понедельник, 21 августа, прихожане продолжат путь – до Благовещенского храма в Крутых Хуторах. 22 августа Крестный ход начнется в семь утра. Жители региона завершат день в храме Рождества Богородицы в Васильевке.

23 августа предстоит шествие до церкви в Архангельских Борках. 24 августа христиане проследуют в Задонский монастырь Рождества Богородицы.

Каждый день с семи утра для участников Крестного хода будет ходить автобус. Транспорт трогается от храма преподобного Сергия Радонежского. За организацию шествия отвечает протоиерей Константин Гришин. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (905) 178-50-78.