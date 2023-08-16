Житель Липецкой области получил 2 года условно за хранение охотничьего пороха Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчину приговорили к условному сроку за хранение охотничьего пороха. Взрывчатое вещество массой 104,6 г обнаружили в доме 47-летнего жителя Хлевенского района.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на него завели уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств». Мужчина признал вину. Он пояснил, что банку с порохом нашел в доме отца после его смерти в 2006 году.

Суд приговорил липчанина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он должен заплатить штраф 5 тысяч рублей в доход государства.