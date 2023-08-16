В Липецке на площади Петра уложат новый газон и посадят деревья к концу октября

В Липецке озеленят площадь Петра Великого
Фото: Алина ПАЛАГИНА
В Липецке к концу октября текущего года озеленят площадь Петра. Управление главного смотрителя и «Зеленхоз» заключили муниципальный контракт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники приступили к работе в эту среду, 16 августа. Специалисты уложат новый газон на площади в четыре тысячи квадратных метров и посадят деревья.
На участке появится 31 саженец декоративных и хвойных парод. Также глаз горожан будет радовать можжевельник. Всего здесь высадят 492 кустарника. В том числе спирею «Голден Принцесс» и «Литл Принцесс».
Напомним, в Молодежном парке областного центра поставят зону для барбекю. До конца лета строители заасфальтируют дорожки для пешеходов и велосипедистов. Детям обустроят игровые площадки.