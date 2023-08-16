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НовостиОбщество16 августа 2023 12:46

В Липецке на площади Петра уложат новый газон и посадят деревья к концу октября

На участке появятся 492 кустарника
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке озеленят площадь Петра Великого

В Липецке озеленят площадь Петра Великого

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке к концу октября текущего года озеленят площадь Петра. Управление главного смотрителя и «Зеленхоз» заключили муниципальный контракт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники приступили к работе в эту среду, 16 августа. Специалисты уложат новый газон на площади в четыре тысячи квадратных метров и посадят деревья.

На участке появится 31 саженец декоративных и хвойных парод. Также глаз горожан будет радовать можжевельник. Всего здесь высадят 492 кустарника. В том числе спирею «Голден Принцесс» и «Литл Принцесс».

Напомним, в Молодежном парке областного центра поставят зону для барбекю. До конца лета строители заасфальтируют дорожки для пешеходов и велосипедистов. Детям обустроят игровые площадки.