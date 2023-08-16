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НовостиОбщество16 августа 2023 13:16

Аграрии Липецкой области собрали первые 1,8 тысяч тонн яблок

Массовая уборка урожая стартует в конце августа
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области начали собирать урожай яблок

В Липецкой области начали собирать урожай яблок

Фото: Архив "КП"

Аграрии Липецкой области приступили к уборке урожая сезонных фруктов. Специалисты собрали первые 1,8 тысяч тонн яблок. Плодов получили больше на целую тысячу по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом сообщил начальник регионального управления сельского хозяйства Алексей Телков.

Самые большие сады находятся в Лебедянском районе. Местные яблоки уже стали визитной карточкой региона. Пока работы идут точечно – в нескольких районах. Массовый сбор стартует в конце августа.

В Липецкой области стараются поддерживать фермеров финансово. В 2023 году садоводам выделили 276 миллионов рублей на закладку и уход за многолетними посадками.