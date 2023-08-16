Под Липецком экс-замначальница приставов присвоила более 170 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 42-летнюю экс-заместителя начальника судебных приставов. Ее обвиняют в мошенничестве и присвоении денег с использованием служебного положения.

По данным следствия, с июля 2021 года по июль 2022 года женщина похищала с депозитного счета приставов различные суммы. Она переводила на знакомым, которым была должна, от 3 до 22 тысяч рублей. За год одна украла более 170 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, незаконные переводы выявили эксперты УФССП области. Пристав во всем призналась, раскаялась и возместила ущерб. Уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.160 УК РФ направили для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. Далее его передадут в суд.