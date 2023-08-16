Ремонт дороги на Кривенкова в Липецке идет по графику

В Липецке до конца лета завершат ремонт дороги по Кривенкова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

До конца лета в Липецке должны завершить дорожные работы по улице Кривенкова. Подрядчик идет по графику, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты уже обновили более 1,7 километра асфальта на проезжай части – от проспекта 60 лет СССР до Свиридова.

Строители нанесли разметку и починили тротуар рядом с Молодежным парком. На данный момент компания приступила к пешеходной зоне со стороны многоэтажек. Рабочие укладывает песчано-щебеночную подушку.

Напомним, мэрия заключила контракт на ремонт проезда по Ворошилова. Цена договора составила 6,7 миллиона рублей. Дорогой займется «Строительная компания Липецк». Подрядчик обязан привести участок в порядок и укрепить откос до 29 сентября.