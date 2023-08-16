Питьевую воду отключат в детсаду и 13 улицах Липецка в четверг 17 августа

В Липецке отключат воду на 13 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 17 августа, в Липецке отключат питьевую воду на 13 улицах. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останется детский сад №37 на 300-летия Флота России, владение 2. Также краны пересохнут в частном секторе на улицах Комарова; Апраксина; Краеведческая; 300-летия Флота России; Кольцова; Заповедная; Братьев Сенявиных и Алексея Мартынова. Машина с водой приедет к дому №1 на Краеведческой.

Также воду перекроют на Гагарина, 23, 23А; Угловой, 11, 15, 17, 26А; Пролетарской, 14; Плеханова, 51А, Желябова, 14А и в котельной «Квадра». Цистерны с водой привезут на Гагарина, 23А.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.