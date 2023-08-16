Без света останутся садоводчество и десять улиц Липецка в четверг 17 августа

В Липецке отключат электричество на десяти улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 17 августа, без света останутся жители десяти улиц Липецка и садоводческое товарищество. Подачу электроэнергии приостановят с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на сетях.

Электричество отключат на улицах имени Академика Вавилова, 4, 80 – 131; Тельмана, 68, 70 – 90; Шевченко, 83, 85 – 99, 101 – 117, 119, 121; Зеленая, 1 – 38; Гражданская, 1а; 15-й микрорайон, 34; переулках 1-й Садовый, 14; 2-й Моторный; Моторный, 1 – 14; Парковый, 1 – 11 и в СНТ «Студеновская».

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Напомним, также 17 августа в областном центре перекроют холодную воду на 13 улицах. Подробности можно прочитать по ссылке.