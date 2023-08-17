Житель Липецкой области ложно обвинил знакомого в угоне машины после ссоры

В Липецкой области будут судить парня за ложный донос о преступлении Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Усманского района Липецкой области грозит до двух лет колонии за заведомо ложный донос о преступлении. 25-летний парень обвинил знакомого в угоне машины, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодой человек собирался продать свой автомобиль. Усманец искал помощника, который перегнал бы легковушку в Москву. Через приятелей он нашел мужчину, согласившегося подсобить.

Фигурант передал ключи и документы на авто в Хлевенском районе. Однако встреча прошла не очень удачно. Новый товарищ отметил, что машина выглядит непрезентабельно для продажи и находится не в лучшем состоянии. Между жителями региона завязалась ссора.

«Продавец» затаил обиду и через два часа после отъезда знакомого пошел в полицию. Усманец уверял, что его авто украли. Стражи порядка передали московским коллегам ориентировку. Псевдо-преступника поймали в столице. Но предполагаемый угонщик яростно отрицал вину.

Правоохранители принялись распутывать клубок тайн. Версия про кражу машины не подтвердилась. В итоге мститель признался, что оклеветал приятеля.